Лесовой считает, что невозможно совершить каминг-аут в футболе

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Полузащитник московского «Динамо» Даниил Лесовой поделился мнением о том, возможен ли каминг-аут среди действующих футболистов.
Лесовой считает, что невозможно совершить каминг-аут в футболе
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«Я отношусь к этому нормально, но считаю, что совершить каминг-аут в футболе невозможно. Не все адекватно отреагируют», — цитирует игрока Sport24.

Ранее Лесовой признался, что надеялся попасть в заявку сборной России на Евро-2020.

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