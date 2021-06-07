Лесовой считает, что невозможно совершить каминг-аут в футболе

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Лесовой поделился мнением о том, возможен ли каминг-аут среди действующих футболистов.

«Я отношусь к этому нормально, но считаю, что совершить каминг-аут в футболе невозможно. Не все адекватно отреагируют», — цитирует игрока Sport24.

Ранее Лесовой признался, что надеялся попасть в заявку сборной России на Евро-2020.