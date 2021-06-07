«Локомотив» продлил контракт с не игравшим 2,5 года Ротенбергом

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Московский «Локомотив» объявил о продлении контракта с 35-летним защитником Борисом Ротенбергом.
«Локомотив» продлил контракт с не игравшим 2,5 года Ротенбергом
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба клуба. В последний раз футболист играл в декабре 2018 года. В январе 2021 года Ротенбергу была проведена операция по удалению фиксирующей пластины в одной из клиник Барселоны.

В составе «Локомотива» Ротенберг стал чемпионом России в 2018 году, трёхкратным обладателем Кубка России (2017, 2019 и 2021), а также обладателем Суперкубка России (2019).

Ранее Геркус оценил шансы сборной России по футболу на выход в плей-офф Евро-2020.

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