ЦСКА победил УНИКС в первом матче финала Единой лиги ВТБ

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Московский ЦСКА одержал победу над казанским УНИКСом в первом матче серии финала Единой лиги ВТБ.
ЦСКА победил УНИКС в первом матче финала Единой лиги ВТБ
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счётом 85:77 в пользу гостей.

Самым результативным игроком ЦСКА стал Уилл Клайберн, набравший 19 очков. Ещё 17 очков в активе Ивана Ухова. Габриэль Лундберг принёс команде ещё 16 очков.

В составе УНИКСа по 15 очков набрали Джон Браун, Окаро Уайт и Джон Холланд.

Счёт в серии до трёх побед стал 1:0 в пользу ЦСКА. Вторая игра серии состоится в Казани 7 июня.

Ранее стало известно, что «Химки» не сыграют в следующем сезоне Единой лиги ВТБ.

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