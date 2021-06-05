ЦСКА победил УНИКС в первом матче финала Единой лиги ВТБ

Московский ЦСКА одержал победу над казанским УНИКСом в первом матче серии финала Единой лиги ВТБ.

Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счётом 85:77 в пользу гостей.

Самым результативным игроком ЦСКА стал Уилл Клайберн, набравший 19 очков. Ещё 17 очков в активе Ивана Ухова. Габриэль Лундберг принёс команде ещё 16 очков.

В составе УНИКСа по 15 очков набрали Джон Браун, Окаро Уайт и Джон Холланд.

Счёт в серии до трёх побед стал 1:0 в пользу ЦСКА. Вторая игра серии состоится в Казани 7 июня.

Ранее стало известно, что «Химки» не сыграют в следующем сезоне Единой лиги ВТБ.