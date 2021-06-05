ЦСКА победил УНИКС в первом матче финала Единой лиги ВТБ
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Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счётом 85:77 в пользу гостей.
Самым результативным игроком ЦСКА стал Уилл Клайберн, набравший 19 очков. Ещё 17 очков в активе Ивана Ухова. Габриэль Лундберг принёс команде ещё 16 очков.
В составе УНИКСа по 15 очков набрали Джон Браун, Окаро Уайт и Джон Холланд.
Счёт в серии до трёх побед стал 1:0 в пользу ЦСКА. Вторая игра серии состоится в Казани 7 июня.
Ранее стало известно, что «Химки» не сыграют в следующем сезоне Единой лиги ВТБ.