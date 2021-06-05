Поветкин заявил, что не хочет завершать боксёрскую карьеру

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Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBA Александр Поветкин ответил на вопрос по поводу возможного завершения карьеры.
Поветкин заявил, что не хочет завершать боксёрскую карьеру
  • Reuters

«Я пока не тренируюсь, прохожу курс восстановления, ещё прокапываюсь. Пока не буду ничего говорить по карьере. Всё зависит от здоровья. Лично я не хочу завершать, но будем смотреть. Когда приму окончательное решение? Посмотрим. Я честно не знаю», — приводит слова Поветкина РИА Новости.

Он отметил, что его промоутер Андрей Рябинский уже давно говорил, что хочет, чтобы он завершил карьеру.

«Трудно сказать, но организм требует бокса, тренировок, боёв и всего этого», — добавил россиянин.

41-летний Поветкин за карьеру провёл 40 поединков: 36 побед, три поражения и одна ничья.

Ранее сообщалось, что Пакьяо 21 августа проведёт бой с чемпионом WBC и IBF Спенсом.

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