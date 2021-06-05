Поветкин заявил, что не хочет завершать боксёрскую карьеру
- Reuters
«Я пока не тренируюсь, прохожу курс восстановления, ещё прокапываюсь. Пока не буду ничего говорить по карьере. Всё зависит от здоровья. Лично я не хочу завершать, но будем смотреть. Когда приму окончательное решение? Посмотрим. Я честно не знаю», — приводит слова Поветкина РИА Новости.
Он отметил, что его промоутер Андрей Рябинский уже давно говорил, что хочет, чтобы он завершил карьеру.
«Трудно сказать, но организм требует бокса, тренировок, боёв и всего этого», — добавил россиянин.
41-летний Поветкин за карьеру провёл 40 поединков: 36 побед, три поражения и одна ничья.
Ранее сообщалось, что Пакьяо 21 августа проведёт бой с чемпионом WBC и IBF Спенсом.