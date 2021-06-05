Поветкин заявил, что не хочет завершать боксёрскую карьеру

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBA Александр Поветкин ответил на вопрос по поводу возможного завершения карьеры.

«Я пока не тренируюсь, прохожу курс восстановления, ещё прокапываюсь. Пока не буду ничего говорить по карьере. Всё зависит от здоровья. Лично я не хочу завершать, но будем смотреть. Когда приму окончательное решение? Посмотрим. Я честно не знаю», — приводит слова Поветкина РИА Новости.

Он отметил, что его промоутер Андрей Рябинский уже давно говорил, что хочет, чтобы он завершил карьеру.

«Трудно сказать, но организм требует бокса, тренировок, боёв и всего этого», — добавил россиянин.

41-летний Поветкин за карьеру провёл 40 поединков: 36 побед, три поражения и одна ничья.

Ранее сообщалось, что Пакьяо 21 августа проведёт бой с чемпионом WBC и IBF Спенсом.