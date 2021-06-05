Финляндия победила Германию в полуфинале чемпионата мира по хоккею

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Сборная Финляндии одержала победу над национальной команды Германии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2021 года в латвийской Риге.
Финляндия победила Германию в полуфинале чемпионата мира по хоккею
  • Reuters

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу финской команды.

Победу сборной Финляндии принесли шайбы Ииро Пакаринена и Ханнеса Бьёрнинена, отличившегося в первом периоде.

Команда Германии ответила голом Маттиаса Плахта, забившего во втором периоде матча.

В финале турнира финны, являющиеся действующими чемпионами мира, сыграют с командой Канады. Матч состоится 6 июня. В игре за бронзу Германия встретится США.

Ранее сообщалось, что Канада вышла в финал чемпионата мира в пятый раз за последние шесть турниров.

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