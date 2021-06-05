Финляндия победила Германию в полуфинале чемпионата мира по хоккею
- Reuters
Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу финской команды.
Победу сборной Финляндии принесли шайбы Ииро Пакаринена и Ханнеса Бьёрнинена, отличившегося в первом периоде.
Команда Германии ответила голом Маттиаса Плахта, забившего во втором периоде матча.
В финале турнира финны, являющиеся действующими чемпионами мира, сыграют с командой Канады. Матч состоится 6 июня. В игре за бронзу Германия встретится США.
Ранее сообщалось, что Канада вышла в финал чемпионата мира в пятый раз за последние шесть турниров.