Финляндия победила Германию в полуфинале чемпионата мира по хоккею

Сборная Финляндии одержала победу над национальной команды Германии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2021 года в латвийской Риге.

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу финской команды.

Победу сборной Финляндии принесли шайбы Ииро Пакаринена и Ханнеса Бьёрнинена, отличившегося в первом периоде.

Команда Германии ответила голом Маттиаса Плахта, забившего во втором периоде матча.

В финале турнира финны, являющиеся действующими чемпионами мира, сыграют с командой Канады. Матч состоится 6 июня. В игре за бронзу Германия встретится США.

Ранее сообщалось, что Канада вышла в финал чемпионата мира в пятый раз за последние шесть турниров.