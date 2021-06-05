Сборная Канады одержала победу над национальной командой США в матче 1/2 финала чемпионата мира по хоккею 2021 года в Риге.

Встреча проходила на стадионе «Арена Рига» и завершилась со счётом 4:2.

В составе сборной Канады дублем отметился Эндрю Манджапане. Ещё по одной шайбе забросили Брэндон Пирри и Джастин Дэнфорт. В составе команды США заброшенными шайбами отметились Колин Блэквелл и Александр Хмелевски.

Таким образом, Канада вышла в финал чемпионата мира в пятый раз за последние шесть турниров начиная с 2015 года. Единственный финал, который пропустили канадцы, — в 2018 году.

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