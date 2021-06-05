Смертин оценил шансы сборной России на выход из группы Евро-2020

Короткая ссылка
Бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин поделился ожиданиями от выступления национальной команды на чемпионате Европы по футболу — 2020.
Смертин оценил шансы сборной России на выход из группы Евро-2020
  • © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

«Все ждут такого же успеха от сборной, который был на чемпионате мира. Высоко оцениваю наши шансы на выход из группы. Опыт у нас уже есть. Перед чемпионатом мира были скептики, но сборная справилась», — цитирует Смертина «Чемпионат».

По мнению бывшего полузащитника, в национальной команде нет того волнения и мандража, который был перед чемпионатом мира.

«В нынешней ситуации, которую мы проживаем, чемпионат Европы отличается не в лучшую сторону. Понятно, что футбол будет, возможно, будет искромётность в каждом матче. Но такого ожидания нет», — сказал он.

Евро-2020, перенесённый с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса, пройдёт с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с национальными командами Бельгии, Финляндии и Дании.

Ранее сообщалось, что Россия победила Болгарию в контрольном матче перед Евро-2020.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить