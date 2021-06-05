«Клипперс» сравнял счёт в серии плей-офф НБА с «Далласом», Леонард набрал 45 очков

«Лос-Анджелес Клипперс» на выезде обыграл «Даллас Маверикс» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча прошла в Далласе и завершилась в пользу гостей — 104:97.

Самым результативным игроком матча стал форвард калифорнийского коллектива Кавай Леонард, набравший 45 очков. Его партнёр по команде Реджи Джексон записал в свой актив 25 баллов. Пол Джордж оформил дабл-дабл из 20 очков и 13 подборов.

В составе «Маверикс» дабл-даблом из 29 очков и 11 передач отметился Лука Дончич, а Тим Хардуэй набрал 23 очка.

Таким образом, счёт в серии стал равным (3:3). Решающая игра состоится 6 июня.

Ранее сообщалось, что «Денвер Наггетс» победил «Портленд Трэйл Блэйзерс» и вышел во второй раунд плей-офф НБА.