«Клипперс» сравнял счёт в серии плей-офф НБА с «Далласом», Леонард набрал 45 очков
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Встреча прошла в Далласе и завершилась в пользу гостей — 104:97.
Самым результативным игроком матча стал форвард калифорнийского коллектива Кавай Леонард, набравший 45 очков. Его партнёр по команде Реджи Джексон записал в свой актив 25 баллов. Пол Джордж оформил дабл-дабл из 20 очков и 13 подборов.
В составе «Маверикс» дабл-даблом из 29 очков и 11 передач отметился Лука Дончич, а Тим Хардуэй набрал 23 очка.
Таким образом, счёт в серии стал равным (3:3). Решающая игра состоится 6 июня.
Ранее сообщалось, что «Денвер Наггетс» победил «Портленд Трэйл Блэйзерс» и вышел во второй раунд плей-офф НБА.