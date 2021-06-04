«Денвер» победил «Портленд» и вышел во второй раунд плей-офф НБА
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- © Troy Wayrynen-USA TODAY Sports
Встреча проходила на стадионе «Мода-центр» в Портленде и завершилась со счётом 126:115.
В составе «Денвера» лучшую результативность показал Никола Йокич, набрав 36 очков. В составе «Портленда» — Дэмьен Лиллард (28).
Таким образом, «Наггетс» победил в серии со счётом 4:2 и вышел во второй раунд плей-офф.
Ранее сообщалось, что определены все пары второго раунда плей-офф Восточной конференции НБА.