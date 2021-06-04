«Денвер» победил «Портленд» и вышел во второй раунд плей-офф НБА

«Денвер Наггетс» одержал победу над «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча проходила на стадионе «Мода-центр» в Портленде и завершилась со счётом 126:115.

В составе «Денвера» лучшую результативность показал Никола Йокич, набрав 36 очков. В составе «Портленда» — Дэмьен Лиллард (28).

Таким образом, «Наггетс» победил в серии со счётом 4:2 и вышел во второй раунд плей-офф.

Ранее сообщалось, что определены все пары второго раунда плей-офф Восточной конференции НБА.