«Денвер» победил «Портленд» и вышел во второй раунд плей-офф НБА

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«Денвер Наггетс» одержал победу над «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Денвер» победил «Портленд» и вышел во второй раунд плей-офф НБА
  • Reuters
  • © Troy Wayrynen-USA TODAY Sports

Встреча проходила на стадионе «Мода-центр» в Портленде и завершилась со счётом 126:115.

В составе «Денвера» лучшую результативность показал Никола Йокич, набрав 36 очков. В составе «Портленда» — Дэмьен Лиллард (28).

Таким образом, «Наггетс» победил в серии со счётом 4:2 и вышел во второй раунд плей-офф.

Ранее сообщалось, что определены все пары второго раунда плей-офф Восточной конференции НБА.

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