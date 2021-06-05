Чесноков: сейчас любому теннисисту будет непросто обыграть Медведева

Бывший российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал победу соотечественника Даниила Медведева над американцем Райлли Опелкой в третьем круге Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос» (6:4, 6:2, 6:4).

«Я вообще не удивлён результатом. Медведев находится в прекрасной форме, с каждым матчем играет всё лучше. Сейчас любому теннисисту будет непросто обыграть его. Он нашел себя на грунте. Дальше ему придется играть с Кристьяном Гарином, которому он уступил в Мадриде. Сейчас уже картина будет совершенно другой», — сказал Чесноков «Спорт-Экспрессу».

Также бывший теннисист оценил шансы россиянина в матче четвёртого круга.

«Думаю, что шансов у Гарина будет в этот раз очень мало. Посмотрим, будет ли он готов физически. Даня прошёл дальше всех из наших ребят — молодец», — добавил Чесноков.

Встреча Медведева и Гарина состоится 6 июня.

Ранее Медведев обыграл Опелку и вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос».