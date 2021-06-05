Чесноков: сейчас любому теннисисту будет непросто обыграть Медведева
- Reuters
«Я вообще не удивлён результатом. Медведев находится в прекрасной форме, с каждым матчем играет всё лучше. Сейчас любому теннисисту будет непросто обыграть его. Он нашел себя на грунте. Дальше ему придется играть с Кристьяном Гарином, которому он уступил в Мадриде. Сейчас уже картина будет совершенно другой», — сказал Чесноков «Спорт-Экспрессу».
Также бывший теннисист оценил шансы россиянина в матче четвёртого круга.
«Думаю, что шансов у Гарина будет в этот раз очень мало. Посмотрим, будет ли он готов физически. Даня прошёл дальше всех из наших ребят — молодец», — добавил Чесноков.
Встреча Медведева и Гарина состоится 6 июня.
Ранее Медведев обыграл Опелку и вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос».