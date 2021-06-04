Аньелли заявил, что в УЕФА есть сторонники создания Суперлиги

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Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли высказался о позиции Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) относительно Суперлиги.
Аньелли заявил, что в УЕФА есть сторонники создания Суперлиги
  • © MIGUEL MEDINA
  • AFP

«Изначально создатели Суперлиги обсуждали соглашение с УЕФА. Однако сейчас мы слышим только оскорбления и угрозы в свой адрес. Если мы хотим реформировать европейский футбол, то подобное поведение недопустимо. Я знаю, что в УЕФА есть наши сторонники. Нам стоит продолжать диалог. Другие виды спорта уже изменили форматы. Нам кажется, что и Лига чемпионов нуждается в переменах и доработке. «Ювентус», «Реал» и «Барселона» хотят реформировать турнир в интересах всех клубов», — цитирует слова Аньелли Twitter итальянской команды.

«Ювентус», «Реал» и «Барселона» являются единственными клубами, которые не покинули проект Суперлиги.

Ранее президент УЕФА прокомментировал ситуацию с Суперлигой.

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