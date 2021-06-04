Джеймс прокомментировал вылет «Лейкерс» в первом раунде плей-офф НБА

Нападающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился мнением о поражении от «Финикс Санз» в шестом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я разочарован, поскольку мы так и не увидели эту команду в полной мере. Последние 18 месяцев истощали меня, но полноценное межсезонье сотворит чудеса. За исключением голеностопа, который не полностью восстановился после травмы, все остальные части моего тела чувствуют себя очень хорошо», — приводит слова Джеймса на пресс-конференции после встречи «Чемпионат».

Нападающий также выразил большое уважение Монти Уильямсу, Девину Букеру, Крису Полу и всей организации «Финикс Санз.

Встреча проходила на стадионе «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 113:100.

В составе «Финикса» лучшую результативность показал Девин Букер, набрав 47 очков. В составе «Лос-Анджелеса» — Джеймс (29).

Таким образом, «Санз» победил в серии со счётом 4:2 и вышел во второй раунд плей-офф, а «Лейкерс» завершил участие в турнире, сложив с себя полномочия чемпиона НБА.

Ранее сообщалось, что определены все пары второго раунда плей-офф Восточной конференции НБА.