Джеймс прокомментировал вылет «Лейкерс» в первом раунде плей-офф НБА
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«Я разочарован, поскольку мы так и не увидели эту команду в полной мере. Последние 18 месяцев истощали меня, но полноценное межсезонье сотворит чудеса. За исключением голеностопа, который не полностью восстановился после травмы, все остальные части моего тела чувствуют себя очень хорошо», — приводит слова Джеймса на пресс-конференции после встречи «Чемпионат».
Нападающий также выразил большое уважение Монти Уильямсу, Девину Букеру, Крису Полу и всей организации «Финикс Санз.
Встреча проходила на стадионе «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 113:100.
В составе «Финикса» лучшую результативность показал Девин Букер, набрав 47 очков. В составе «Лос-Анджелеса» — Джеймс (29).
Таким образом, «Санз» победил в серии со счётом 4:2 и вышел во второй раунд плей-офф, а «Лейкерс» завершил участие в турнире, сложив с себя полномочия чемпиона НБА.
Ранее сообщалось, что определены все пары второго раунда плей-офф Восточной конференции НБА.