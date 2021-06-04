«Каролина» победила «Тампу» и сократила отставание в серии плей-офф НХЛ

«Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в третьем матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли.

Встреча проходила на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и завершилась в овертайме со счётом 3:2.

В составе «Каролины» заброшенными шайбами отметились Бретт Песке, Себастьян Ахо и Джордан Стаал. В составе «Тампы» — Брейден Пойнт и Алекс Киллорн.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами.

Таким образом, «Харрикейнз» сократил отставание в серии — 2:1.

Ранее сообщалось, что нападающий «Монреаля» покинул лёд на носилках после своего гола.