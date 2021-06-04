«Каролина» победила «Тампу» и сократила отставание в серии плей-офф НХЛ
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Встреча проходила на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и завершилась в овертайме со счётом 3:2.
В составе «Каролины» заброшенными шайбами отметились Бретт Песке, Себастьян Ахо и Джордан Стаал. В составе «Тампы» — Брейден Пойнт и Алекс Киллорн.
Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами.
Таким образом, «Харрикейнз» сократил отставание в серии — 2:1.
Ранее сообщалось, что нападающий «Монреаля» покинул лёд на носилках после своего гола.