Нападающий «Монреаля» покинул лёд на носилках после своего гола
- Reuters
- © James Carey Lauder-USA TODAY Sports
Встреча проходила на стадионе «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» в Виннипеге и завершилась со счётом 5:3.
В составе «Монреаля» заброшенными шайбами отметились Еспери Котканиеми, Эрик Стаал, Ник Судзуки, Брендан Галлахер и Джейк Эванс. В составе «Виннипега» — Адам Лаури, Дерек Форборт и Кайл Коннор.
Конец игры был омрачён травмой Эванса. Нападающий «Джетс» Марк Шайфли атаковал его в голову в тот момент, когда он отправлял шайбу в пустые ворота. Джейк покинул лёд на носилках, а Шайфли был наказан матч-штрафом.
Таким образом, «Монреаль» повёл в серии — 1:0.
Ранее стал известен расклад полуфинала Кубка Стэнли.