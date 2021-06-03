Нападающий «Монреаля» покинул лёд на носилках после своего гола

«Монреаль Канадиенс» одержал победу над «Виннипег Джетс» в первом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли.

Встреча проходила на стадионе «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» в Виннипеге и завершилась со счётом 5:3.

В составе «Монреаля» заброшенными шайбами отметились Еспери Котканиеми, Эрик Стаал, Ник Судзуки, Брендан Галлахер и Джейк Эванс. В составе «Виннипега» — Адам Лаури, Дерек Форборт и Кайл Коннор.

Конец игры был омрачён травмой Эванса. Нападающий «Джетс» Марк Шайфли атаковал его в голову в тот момент, когда он отправлял шайбу в пустые ворота. Джейк покинул лёд на носилках, а Шайфли был наказан матч-штрафом.

Таким образом, «Монреаль» повёл в серии — 1:0.

Ранее стал известен расклад полуфинала Кубка Стэнли.