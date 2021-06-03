Бобровский заявил, что не следил за разговорами о выборе между ним и Самоновым
- globallookpress.com
«Не следил за этим. Я приехал сюда, чтобы готовиться к играм. Меня вызвало руководство сборной. Я с удовольствием принял этот вызов. А потом на карантине готовился к игре. Мне доверили. Я старался, бился, показывал всё, что мог», — приводит слова Бобровского «Матч ТВ».
Для Бобровского матч с Канадой стал первым и единственным на чемпионате мира в Риге. В предыдущих встречах турнира ворота сборной России защищал Самонов.
Ранее Бобровский рассказал об отличиях между игрой в основное время матча и в овертайме.