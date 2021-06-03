Бобровский займёт место в воротах сборной России в четвертьфинале ЧМ по хоккею с Канадой

Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с составом команды на матч 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2021 года в Риге со сборной Канады.

Reuters