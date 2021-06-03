Бобровский займёт место в воротах сборной России в четвертьфинале ЧМ по хоккею с Канадой
- Reuters
Как сообщает пресс-служба национальной команды, место в воротах сборной займёт Сергей Бобровский, а Александр Самонов станет запасным.
Сборная России сыграет с следующих сочетаниях звеньев:
— Слепышев, Воронков, Григоренко, Нестеров, Задоров;
— Толчинский, Карнаухов, Бурдасов, Гавриков, Проворов;
— Барабанов, Морозов, Тарасенко, Зуб, Орлов;
— Тимкин, Каменев, Швец-Роговой, Ожиганов, Галимов.
Матч Россия — Канада состоится 3 июня и начнётся в 20:15 мск.
Ранее сообщалось, что Россия обойдёт Канаду в рейтинге IIHF в случае победы в четвертьфинале ЧМ-2021.