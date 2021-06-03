Бобровский займёт место в воротах сборной России в четвертьфинале ЧМ по хоккею с Канадой

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Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с составом команды на матч 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2021 года в Риге со сборной Канады.
Бобровский займёт место в воротах сборной России в четвертьфинале ЧМ по хоккею с Канадой
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба национальной команды, место в воротах сборной займёт Сергей Бобровский, а Александр Самонов станет запасным.

Сборная России сыграет с следующих сочетаниях звеньев:

— Слепышев, Воронков, Григоренко, Нестеров, Задоров;

— Толчинский, Карнаухов, Бурдасов, Гавриков, Проворов;

— Барабанов, Морозов, Тарасенко, Зуб, Орлов;

— Тимкин, Каменев, Швец-Роговой, Ожиганов, Галимов.

Матч Россия — Канада состоится 3 июня и начнётся в 20:15 мск.

Ранее сообщалось, что Россия обойдёт Канаду в рейтинге IIHF в случае победы в четвертьфинале ЧМ-2021.

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