Германия по буллитам победила Швейцарию и впервые за 11 лет вышла в полуфинал ЧМ по хоккею

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Сборная Германии одержала победу над национальной командой Швейцарии в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2021 года в Риге.
Германия по буллитам победила Швейцарию и впервые за 11 лет вышла в полуфинал ЧМ по хоккею
  • Reuters

Встреча, исход которой решился в серии буллитов, завершилась со счётом 3:2 в пользу немецкой команды.

В основное время за Швейцарию забили Рамон Унтерзандер и Фабрис Херцог.

Германия ответила шайбами Тома Кюнхакля и Леона Гаванке.

Овертайм не выявил сильнейшего. В серии буллитов победу немцам принёс бросок Марцеля Нёбельса.

Таким образом, сборная Германии впервые с 2010 года стала полуфиналистом чемпионата мира, а команда Швейцарии завершила выступление на турнире в Риге.

Ранее сообщалось, что сборная США победила Словакию и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею.

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