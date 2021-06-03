Германия по буллитам победила Швейцарию и впервые за 11 лет вышла в полуфинал ЧМ по хоккею

Сборная Германии одержала победу над национальной командой Швейцарии в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2021 года в Риге.

Встреча, исход которой решился в серии буллитов, завершилась со счётом 3:2 в пользу немецкой команды.

В основное время за Швейцарию забили Рамон Унтерзандер и Фабрис Херцог.

Германия ответила шайбами Тома Кюнхакля и Леона Гаванке.

Овертайм не выявил сильнейшего. В серии буллитов победу немцам принёс бросок Марцеля Нёбельса.

Таким образом, сборная Германии впервые с 2010 года стала полуфиналистом чемпионата мира, а команда Швейцарии завершила выступление на турнире в Риге.

Ранее сообщалось, что сборная США победила Словакию и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею.