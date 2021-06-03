Германия по буллитам победила Швейцарию и впервые за 11 лет вышла в полуфинал ЧМ по хоккею
- Reuters
Встреча, исход которой решился в серии буллитов, завершилась со счётом 3:2 в пользу немецкой команды.
В основное время за Швейцарию забили Рамон Унтерзандер и Фабрис Херцог.
Германия ответила шайбами Тома Кюнхакля и Леона Гаванке.
Овертайм не выявил сильнейшего. В серии буллитов победу немцам принёс бросок Марцеля Нёбельса.
Таким образом, сборная Германии впервые с 2010 года стала полуфиналистом чемпионата мира, а команда Швейцарии завершила выступление на турнире в Риге.
Ранее сообщалось, что сборная США победила Словакию и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею.