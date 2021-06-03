Сборная США обыграла Словакию и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею
- Reuters
Встреча завершилась со счётом 6:1 в пользу американцев.
Победу сборной США принесли шайбы Брайана Бойла, Александра Хмелевски, а также оформивших дубли Колина Блэквелла и Конора Гарланда.
Сборная Словакии ответила голом Петера Цегарлика.
Таким образом, сборная США стала первым полуфиналистом чемпионата мира 2021 года, а команда Словакии завершила выступление на турнире.
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Канады поделился ожиданиями от четвертьфинала ЧМ с Россией.