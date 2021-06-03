Сборная США обыграла Словакию и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею

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Сборная США одержала победу над национальной командой Словакии в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею 2021 года в Риге.
Сборная США обыграла Словакию и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею
  • Reuters

Встреча завершилась со счётом 6:1 в пользу американцев.

Победу сборной США принесли шайбы Брайана Бойла, Александра Хмелевски, а также оформивших дубли Колина Блэквелла и Конора Гарланда.

Сборная Словакии ответила голом Петера Цегарлика.

Таким образом, сборная США стала первым полуфиналистом чемпионата мира 2021 года, а команда Словакии завершила выступление на турнире.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Канады поделился ожиданиями от четвертьфинала ЧМ с Россией.

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