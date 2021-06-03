Валуев о матче Россия — Канада: уверен, наши парни справятся

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Бывший чемпион мира по боксу, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев высказался о предстоящем матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею в Риге между сборными России и Канады.
Валуев о матче Россия — Канада: уверен, наши парни справятся
  • РИА Новости

«В этом историческом матче со сборной Канады пожелаю нашим ребятам не смотреть на аббревиатуры, не обращать внимания на всю шумиху вокруг ожидаемой победы на чемпионате мира и сконцентрироваться на игре», — цитирует Валуева Sport24.

Он также назвал противостояние с Канадой большим и принципиальным событием. 

«Даже когда понимаешь, что шансы невелики. А сейчас я уверен, что наши парни справятся. Накал на льду сегодня будет огромным. Будем верить в победу нашей сборной!» — добавил Валуев.

Матч Россия — Канада пройдёт 3 июня. Начало игры — в 20:15 мск.

Ранее сообщалось, что Сергей Бобровский внесён в заявку на ЧМ под 32-м номером перед матчем Россия — Канада.

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