Бобровский внесён в заявку на ЧМ под 32-м номером перед матчем Россия — Канада

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Вратарь сборной России Сергей Бобровский внесён в заявку на чемпионат мира по хоккею 2021 года под 32-м номером.
Бобровский внесён в заявку на ЧМ под 32-м номером перед матчем Россия — Канада
  • Reuters

Напомним, что Бобровский приехал на чемпионат мира после того, как клуб «Флорида Пантерз» вылетел из плей-офф Национальной хоккейной лиги — Кубка Стэнли.

Вратарь отбыл карантин и готов выйти на лёд в предстоящем четвертьфинальном матче с национальной командой Канады.

Матч Россия — Канада пройдёт 3 июня. Встреча состоится в Олимпийском спортивном центре в Риге. Начало игры — в 20:15 мск.

Ранее Матыцин предположил, что Бобровский займёт место в воротах сборной России в матче с Канадой.

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