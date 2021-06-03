Бобровский внесён в заявку на ЧМ под 32-м номером перед матчем Россия — Канада

Вратарь сборной России Сергей Бобровский внесён в заявку на чемпионат мира по хоккею 2021 года под 32-м номером.

Напомним, что Бобровский приехал на чемпионат мира после того, как клуб «Флорида Пантерз» вылетел из плей-офф Национальной хоккейной лиги — Кубка Стэнли.

Вратарь отбыл карантин и готов выйти на лёд в предстоящем четвертьфинальном матче с национальной командой Канады.

Матч Россия — Канада пройдёт 3 июня. Встреча состоится в Олимпийском спортивном центре в Риге. Начало игры — в 20:15 мск.

Ранее Матыцин предположил, что Бобровский займёт место в воротах сборной России в матче с Канадой.