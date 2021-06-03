Источник: «Спартак» интересуется полузащитником «Интера» Мариу

Московский «Спартак» является одним из претендентов на полузащитника миланского «Интера» Жоау Мариу.

Об этом сообщает Record.

Прошедший сезон Мариу провёл в аренде в лиссабонском «Спортинге», в котором сыграл 34 матча, забил два мяча и сделал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Крал перейдёт в «Вест Хэм» за €23 млн.