Источник: «Спартак» интересуется полузащитником «Интера» Мариу
Московский «Спартак» является одним из претендентов на полузащитника миланского «Интера» Жоау Мариу.
- Reuters
Об этом сообщает Record.
Прошедший сезон Мариу провёл в аренде в лиссабонском «Спортинге», в котором сыграл 34 матча, забил два мяча и сделал две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Крал перейдёт в «Вест Хэм» за €23 млн.
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