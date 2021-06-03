Немков включил Макгрегора в тройку сильнейших бойцов MMA

Короткая ссылка
Чемпион Bellator в полутяжёлой весовой категории Вадим Немков рассказал, кого бы он мог выделить из бойцов Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в своей категории.
Немков включил Макгрегора в тройку сильнейших бойцов MMA
  • Reuters

«Сейчас хорошо набирают обороты Иржи Прохазка, которому в Японии я проиграл, Ян Блахович, Гловер Тейшейра, который в таком возрасте провёл такую серию победную», — цитируют Немкова «Известия».

Боец также сравнил уровень UFC и Bellator.

«В Bellator в моём весе сейчас повыше конкуренция», — сказал он.

Немцов ответил на вопрос, кто входит в его топ-3 бойцов смешанных единоборств.

«Фёдор Емельяненко, Хабиб Нурмагомедов и, наверное, Конор Макгрегор», — сказал он.

Ранее Немков высказался об открытии центра самбо и бокса в «Лужниках».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить