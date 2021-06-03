Немков включил Макгрегора в тройку сильнейших бойцов MMA
- Reuters
«Сейчас хорошо набирают обороты Иржи Прохазка, которому в Японии я проиграл, Ян Блахович, Гловер Тейшейра, который в таком возрасте провёл такую серию победную», — цитируют Немкова «Известия».
Боец также сравнил уровень UFC и Bellator.
«В Bellator в моём весе сейчас повыше конкуренция», — сказал он.
Немцов ответил на вопрос, кто входит в его топ-3 бойцов смешанных единоборств.
«Фёдор Емельяненко, Хабиб Нурмагомедов и, наверное, Конор Макгрегор», — сказал он.
Ранее Немков высказался об открытии центра самбо и бокса в «Лужниках».