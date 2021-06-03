«Чемпионат»: глава проекта по внедрению VAR в России близок к отставке
Руководитель проекта по внедрению системы видеопомощи арбитрам (VAR) Леонид Калошин с большой долей вероятности покинет свой пост в ближайшее время.
- РИА Новости
- © Виталий Тимкив
Об этом сообщает «Чемпионат».
В России начали внедрять VAR в 2019 году, а в этом сезоне система работала уже на всех матчах Российской премьер-лиги.
Ранее сообщалось, что РФС ищет замену главе департамента судейства Виктору Кашшаи.
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