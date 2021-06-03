«Чемпионат»: глава проекта по внедрению VAR в России близок к отставке

Руководитель проекта по внедрению системы видеопомощи арбитрам (VAR) Леонид Калошин с большой долей вероятности покинет свой пост в ближайшее время.

Об этом сообщает «Чемпионат».

В России начали внедрять VAR в 2019 году, а в этом сезоне система работала уже на всех матчах Российской премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что РФС ищет замену главе департамента судейства Виктору Кашшаи.