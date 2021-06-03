Медведев впервые в карьере вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Короткая ссылка
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл американца Томми Пола в матче второго круга турнира Большого шлема «Ролан Гаррос» в Париже.
Медведев впервые в карьере вышел в третий круг «Ролан Гаррос»
  • Reuters

Встреча продолжалась 2 часа 18 минут и завершилась в пользу второй ракетки мира — 3:6, 6:1, 6:4, 6:3.

Таким образом, Медведев впервые в своей карьере вышел в третий раунд Открытого чемпионата Франции. Причём до этого сезона россиянин ни разу не преодолевал даже первый раунд данного мейджора. 

В следующей стадии Медведев сыграет с другим представителем США, Райлли Опелкой, который одолел испанца Хауме Мунара.

Ранее Анастасия Павлюченкова победила Айлу Томлянович и вышла в третий круг «Ролан Гаррос».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить