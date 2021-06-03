Медведев впервые в карьере вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл американца Томми Пола в матче второго круга турнира Большого шлема «Ролан Гаррос» в Париже.

Встреча продолжалась 2 часа 18 минут и завершилась в пользу второй ракетки мира — 3:6, 6:1, 6:4, 6:3.

Таким образом, Медведев впервые в своей карьере вышел в третий раунд Открытого чемпионата Франции. Причём до этого сезона россиянин ни разу не преодолевал даже первый раунд данного мейджора.

В следующей стадии Медведев сыграет с другим представителем США, Райлли Опелкой, который одолел испанца Хауме Мунара.

Ранее Анастасия Павлюченкова победила Айлу Томлянович и вышла в третий круг «Ролан Гаррос».