Касаткина победила Бенчич и вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

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Россиянка Дарья Касаткина одержала победу над швейцаркой Белиндой Бенчич в матче второго круга второго в сезоне турнира серии Большого шлема «Ролан Гаррос».
Касаткина победила Бенчич и вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

Встреча продолжалась 1 час 18 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:2 в пользу российской теннисистки, выполнившей восемь эйсов, реализовавшей четыре из девяти брейк-пойнтов и допустившей две двойные ошибки.

В третьем круге соперницей Касаткиной станет либо румынка Сорана Кырстя, либо итальянка Мартина Тревизан.

Ранее сообщалось, что Александрова победила Винус Уильямс в первом круге «Ролан Гаррос».

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