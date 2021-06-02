Касаткина победила Бенчич и вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Россиянка Дарья Касаткина одержала победу над швейцаркой Белиндой Бенчич в матче второго круга второго в сезоне турнира серии Большого шлема «Ролан Гаррос».

Встреча продолжалась 1 час 18 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:2 в пользу российской теннисистки, выполнившей восемь эйсов, реализовавшей четыре из девяти брейк-пойнтов и допустившей две двойные ошибки.

В третьем круге соперницей Касаткиной станет либо румынка Сорана Кырстя, либо итальянка Мартина Тревизан.

Ранее сообщалось, что Александрова победила Винус Уильямс в первом круге «Ролан Гаррос».