Тренер сборной Франции оценил шансы Канте выиграть «Золотой мяч»

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Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам высказал мнение о шансах полузащитника лондонского «Челси» Н'Голо Канте быть удостоенным престижной индивидуальной награды «Золотой мяч» по итогам 2021 года.
Тренер сборной Франции оценил шансы Канте выиграть «Золотой мяч»
  • Reuters

«Я не знаю, есть ли возможность получить «Золотой мяч» у игрока, не обладающего креативными способностями, того, кто мало забивает. Канте может забить несколько голов и сделать несколько результативных передач, но как правило… Подобное случалось с Фабио Каннаваро или, например, Маттиасом Заммером в 1996 году. Как правило, в большинстве случаев «Золотой мяч» дают игроку креативного плана», — приводит слова Дешама Get French Football News.

30-летний опорный полузащитник в нынешнем сезоне не забил ни одного мяча в 48 сыгранных за «Челси» матчах во всех турнирах, но записал в свой актив три результативные передачи.

Канте вошёл в заявку сборной Франции на Евро-2020, на групповом этапе которого команда сыграет с Португалией, Германией и Венгрией.

Ранее сообщалось, что Канте был признан лучшим игроком финала Лиги чемпионов.

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