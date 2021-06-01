Объявлен состав сборной России на матч ЧМ по хоккею с Белоруссией
- Reuters
Как сообщает пресс-служба национальной команды, место в воротах сборной займёт Александр Самонов, а Иван Бочаров станет запасным.
Сборная России сыграет с следующих сочетаниях звеньев:
— Нестеров, Задоров, Слепышев, Воронков, Григоренко;
— Гавриков, Проворов, Галимов, Шалунов, Бурдасов;
— Зуб, Орлов, Барабанов, Морозов, Тарасенко;
— Ожиганов, Толчинский, Каменев, Швец-Роговой, Тимкин.
Матч Россия — Белоруссия состоится 1 июня и начнётся в 20:15 мск.