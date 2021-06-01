Объявлен состав сборной России на матч ЧМ по хоккею с Белоруссией

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Тренерский штаб сборной России по хоккею определился с составом команды на заключительный матч группового этапа чемпионата мира 2021 года в Риге со сборной Белоруссии.
Объявлен состав сборной России на матч ЧМ по хоккею с Белоруссией
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба национальной команды, место в воротах сборной займёт Александр Самонов, а Иван Бочаров станет запасным.

Сборная России сыграет с следующих сочетаниях звеньев:

— Нестеров, Задоров, Слепышев, Воронков, Григоренко;

— Гавриков, Проворов, Галимов, Шалунов, Бурдасов;

— Зуб, Орлов, Барабанов, Морозов, Тарасенко;

— Ожиганов, Толчинский, Каменев, Швец-Роговой, Тимкин.

Матч Россия — Белоруссия состоится 1 июня и начнётся в 20:15 мск.

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