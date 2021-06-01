Сборная США обыграла Италию и заняла первое место в группе на ЧМ-2021 по хоккею

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В матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею сборная США одержала победу над командой Италии.
Сборная США обыграла Италию и заняла первое место в группе на ЧМ-2021 по хоккею
  • Reuters

Встреча, проходившая на «Арене Рига», завершилась со счётом 4:2 в пользу сборной США.

В составе победителей по дублю на свой счёт записали Кевин Лабанк и Конор Гарланд. У Италии забросили Лука Фриго и Стефано Джильяти.

Благодаря этой победе команда США поднялась на первую строчку турнирной таблицы группы Б (18 очков, семь матчей), обойдя сборную Финляндии (17 очков).

Итальянцы завершили выступление на турнире, не набрав ни единого очка.

Ранее Финляндия в серии буллитов обыграла Канаду на ЧМ-2021.

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