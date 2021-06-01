СМИ: «Химки» и «Уфа» интересуются футболистом сборной Армении

Короткая ссылка
Полузащитник ереванского «Алашкерта» Давид Давидян попал в сферу интересов «Химок» и «Уфы».
СМИ: «Химки» и «Уфа» интересуются футболистом сборной Армении
  • РИА Новости

Об этом сообщает Sport24. По информации источника, к 23-летнему футболисту также проявляет интерес казахстанская «Астана».

В составе «Алашкерта» Давидян в прошлом сезоне стал чемпионом Армении, где провёл 19 матчей, отметившись пятью забитыми мячами и сделав три голевые передачи. 

Контракт Давидяна с «Алашкертом» действует до 2 августа 2021 года.

23-летний хавбек является воспитанником нижегородского футбола. На взрослом уровне он начал выступать в 2014 году в составе молодежной команды нижегородского «Олимпийца».

Ранее «Химки» объявили о возвращении Мирзова и Глушенкова в «Спартак».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить