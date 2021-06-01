СМИ: «Химки» и «Уфа» интересуются футболистом сборной Армении
- РИА Новости
Об этом сообщает Sport24. По информации источника, к 23-летнему футболисту также проявляет интерес казахстанская «Астана».
В составе «Алашкерта» Давидян в прошлом сезоне стал чемпионом Армении, где провёл 19 матчей, отметившись пятью забитыми мячами и сделав три голевые передачи.
Контракт Давидяна с «Алашкертом» действует до 2 августа 2021 года.
23-летний хавбек является воспитанником нижегородского футбола. На взрослом уровне он начал выступать в 2014 году в составе молодежной команды нижегородского «Олимпийца».
Ранее «Химки» объявили о возвращении Мирзова и Глушенкова в «Спартак».