«Химки» объявили о возвращении Мирзова и Глушенкова в «Спартак»

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Выступавшие за подмосковные «Химки» на правах аренды Резиуан Мирзов и Максим Глушенков присоединятся к московскому «Спартаку».
«Химки» объявили о возвращении Мирзова и Глушенкова в «Спартак»
  • © РИА Новости / Александр Ступников

Об этом сообщает пресс-служба подмосковного клуба. Также в клубе заявили, что Владимир Дядюн, Павел Могилевец, Дмитрий Хомич, Андрей Мурнин и Гела Засеев покидают клуб в связи со сроком истечения контрактов. Александр Долгов и Арсений Логашов вернутся в «Ростов» по истечении арендного соглашения.

В сезоне Российской премьер-лиги — 2020/21 «Химки» заняли восьмое место, набрав 45 очков.

Ранее Арустамян сообщил о переговорах «Локомотива» по переходу Пиняева.

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