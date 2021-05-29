Арустамян сообщил о переговорах «Локомотива» по переходу Пиняева
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Как сообщает комментатор в своём Telegram-канале, московский клуб очень хочет приобрести нападающего и уже далеко продвинулся в переговорах.
Арустамян отмечает, что в случае успешного завершения переговоров «Локомотив» отдаст Пиняева в аренду в команду Российской премьер-лиги.
В прошедшем сезоне Пиняев принял участие в 30 матчах Футбольной национальной лиги, отметился двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами.
Ранее сообщалось, что Пиняев может подписать контракт с «Барселоной» и уйти в аренду в «Химки».