Арустамян сообщил о переговорах «Локомотива» по переходу Пиняева

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Спортивный комментатор Нобель Арустамян рассказал о переговорах «Локомотива» по переходу нападающего «Чертанова» Сергея Пиняева.
Арустамян сообщил о переговорах «Локомотива» по переходу Пиняева
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

Как сообщает комментатор в своём Telegram-канале, московский клуб очень хочет приобрести нападающего и уже далеко продвинулся в переговорах.

Арустамян отмечает, что в случае успешного завершения переговоров «Локомотив» отдаст Пиняева в аренду в команду Российской премьер-лиги.

В прошедшем сезоне Пиняев принял участие в 30 матчах Футбольной национальной лиги, отметился двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Пиняев может подписать контракт с «Барселоной» и уйти в аренду в «Химки».

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