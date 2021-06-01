Уильямс поддержала Осаку после снятия с «Ролан Гаррос»

Американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала снятие японки Наоми Осаки с турнира Большого шлема «Ролан Гаррос».

«Единственное, что ощущаю по отношению к ситуации с Наоми, — это чувство сожаления. Сочувствую ей и хотела бы её просто обнять», — цитирует Уильямс журналист Ротенберг на своей странице в Twitter.

Теннисистка отметила, что она проходила подобные ситуации.

«Все разные, и все по-разному относятся к делу. Вы просто должны позволить Наоми справиться с этим так, как она хочет», — сказала она.

Напомним, до начала «Ролан Гаррос» Осака сообщила, что не планирует общаться с журналистами. 30 мая теннисистку оштрафовали на $15 тыс. за пропущенную пресс-конференцию.

Ранее сообщалось, что Осака снялась с «Ролан Гаррос».