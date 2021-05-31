Осака снялась с «Ролан Гаррос»

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Японская теннисистка Наоми Осака снялась с турнира Большого шлема «Ролан Гаррос».
Осака снялась с «Ролан Гаррос»
  • Reuters

«Это не та ситуация, которую я представляла или планировала. Сейчас самое лучшее для турнира и других игроков — это то, что я снимусь, чтобы все могли вернуться к теннису», — написала Осака на своей странице в Instagram.

Теннисистка отметила, что никогда не хотела привлекать внимание, и признала, что её сообщение и посыл могли быть более ясными.

Напомним, до начала турнира японка сообщила, что не планирует общаться с представителями СМИ. 30 мая её оштрафовали на $15 тыс. за пропущенную пресс-конференцию.

Ранее Грачёва победила Арруабаррену и вышла во второй круг «Ролан Гаррос».

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