Грачёва победила Арруабаррену и вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

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Российская теннисистка Варвара Грачёва победила испанку Лару Арруабаррену в матче первого круга турнира Большого шлема «Ролан Гаррос».
Грачёва победила Арруабаррену и вышла во второй круг «Ролан Гаррос»
  • Reuters

Встреча продолжалась 1 час 15 минут и завершился со счётом 6:2, 6:3.

Во втором круге турнира Грачёва сыграет с победителем противостояния итальянки Камилы Джорджи и хорватки Петры Мартич.

Ранее Блинкова проиграла на старте «Ролан Гаррос».

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