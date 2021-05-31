Грачёва победила Арруабаррену и вышла во второй круг «Ролан Гаррос»
Российская теннисистка Варвара Грачёва победила испанку Лару Арруабаррену в матче первого круга турнира Большого шлема «Ролан Гаррос».
- Reuters
Встреча продолжалась 1 час 15 минут и завершился со счётом 6:2, 6:3.
Во втором круге турнира Грачёва сыграет с победителем противостояния итальянки Камилы Джорджи и хорватки Петры Мартич.
Ранее Блинкова проиграла на старте «Ролан Гаррос».
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