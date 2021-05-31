Грачёва победила Арруабаррену и вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Варвара Грачёва победила испанку Лару Арруабаррену в матче первого круга турнира Большого шлема «Ролан Гаррос».

Встреча продолжалась 1 час 15 минут и завершился со счётом 6:2, 6:3.

Во втором круге турнира Грачёва сыграет с победителем противостояния итальянки Камилы Джорджи и хорватки Петры Мартич.

Ранее Блинкова проиграла на старте «Ролан Гаррос».