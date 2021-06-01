Президент Федерации тенниса Франции прокомментировал снятие Осаки с «Ролан Гаррос»

Президент Федерации тенниса Франции Жиль Мореттон выступил с заявлением по поводу снятия японской теннисистки Наоми Осаки с турнира Большого шлема «Ролан Гаррос».

«Нам очень грустно за Наоми. Исход того, что она снялась с «Ролан Гаррос», печален. Мы желаем Осаке всего наилучшего и с нетерпением ждём её участия в нашем турнире в следующем году», — цитирует Мореттона журналист Ротенберг на своей странице в Twitter.

Президент отметил, что, как и на остальных турнирах Большого шлема, на «Ролан Гаррос» заботятся о благополучии всех теннисистов и привержены постоянному улучшению каждого аспекта пребывания спортсменов на турнире, включая общение с журналистами.

Напомним, до начала «Ролан Гаррос» Осака сообщила, что не планирует общаться с журналистами. 30 мая теннисистку оштрафовали на $15 тыс. за пропущенную пресс-конференцию.

Ранее сообщалось, что Осака снялась с «Ролан Гаррос».