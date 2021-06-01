Президент Федерации тенниса Франции прокомментировал снятие Осаки с «Ролан Гаррос»
- Reuters
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«Нам очень грустно за Наоми. Исход того, что она снялась с «Ролан Гаррос», печален. Мы желаем Осаке всего наилучшего и с нетерпением ждём её участия в нашем турнире в следующем году», — цитирует Мореттона журналист Ротенберг на своей странице в Twitter.
Президент отметил, что, как и на остальных турнирах Большого шлема, на «Ролан Гаррос» заботятся о благополучии всех теннисистов и привержены постоянному улучшению каждого аспекта пребывания спортсменов на турнире, включая общение с журналистами.
Напомним, до начала «Ролан Гаррос» Осака сообщила, что не планирует общаться с журналистами. 30 мая теннисистку оштрафовали на $15 тыс. за пропущенную пресс-конференцию.
Ранее сообщалось, что Осака снялась с «Ролан Гаррос».