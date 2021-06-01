«Айлендерс» победил «Бостон» и сравнял счёт в серии плей-офф НХЛ

«Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Бостон Брюинз» в матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — Кубка Стэнли.

Встреча проходила на стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и завершилась в овертайме со счётом 3:1.

В составе «Нью-Йорка» заброшенными шайбами отметились Джош Бейли, Кайл Палмьери, Жан-Габриэль Пажо и Кейси Сизикас. В составе «Бостона» — Чарли Койл, Патрис Бержерон и Брэд Маршант.

Таким образом, «Айлендерс» сравнял счёт в серии — 1:1.

Ранее сообщалось, что «Монреаль» победил «Торонто» и вышел во второй раунд Кубка Стэнли.