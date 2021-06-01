Португалия победила Италию и вышла в полуфинал молодёжного Евро-2021

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Сборная Португалии одержала победу над национальной командой Италии в четвертьфинальном матче молодёжного чемпионата Европы по футболу 2021 года.
Португалия победила Италию и вышла в полуфинал молодёжного Евро-2021
  • AFP

Встреча проходила на стадионе «Стожице» в Любляне и завершилась в дополнительное время со счётом 5:3.

В составе сборной Италии забитыми мячами отметились Томмазо Побега, Джанлука Скамакка и Патрик Кутроне. В составе национальной команды Португалии — Дани Карвальо (2), Гонсалу Рамуш, Жоау Фелипе и Шику Консейсау.

Таким образом, Португалия вышла в полуфинал молодёжного Евро-2021.

Ранее сообщалось, что Нидерланды победили Францию и вышли в полуфинал молодёжного Евро-2021.

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