Черчесов ответил на вопрос о заявке сборной России на Евро-2020

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о сроках подачи окончательной заявки национальной команды на чемпионат Европы по футболу — 2020.
Черчесов ответил на вопрос о заявке сборной России на Евро-2020
  • РИА Новости

«Крайний срок — первая стадия. До 12-го числа, не дай бог, травмы или корона — можно игрока заменить. Поэтому сегодня на этот вопрос не отвечу. В конце концов, завтра до полуночи заявка будет объявлена. Но до 12-го числа изменения возможны. Даже те, кто не попадёт в заявку, останутся в команде. Мало ли что может случиться. Внимательно изучили всех на сборе. Позиции разные, будем смотреть. Надо понять, что за травма у Самошникова, когда он сможет тренироваться. 30 человек вызвали на сбор, один уже не доехал» — сказал Черчесов на пресс-конференции перед матчем Россия — Польша.

Ранее Черчесов сказал, что Фернандес сыграет на Евро-2020.

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