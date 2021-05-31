Черчесов рассказал о состоянии Дзюбы перед матчем Россия — Польша

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос, сыграет ли нападающий команды Артём Дзюба в контрольном матче с национальной командой Польши.

«Он здоров. Вчера ушёл раньше с тренировки? Позавчера Жирков и Ионов тоже раньше ушли. Смотрим на их состояние. Кудряшов раньше заканчивал. Стараемся чётко распределять нагрузки, чтобы футболисты не были переутомлены. Вчера Дзюба, Кузяев и Караваев получили немного отдыха. Они здоровы и готовятся к игре», — сказал Черчесов на пресс-конференции перед матчем.

Ранее Черчесов высказался об отсутствии игроков «Легии» в составе сборной Польши.