Черчесов рассказал о состоянии Дзюбы перед матчем Россия — Польша

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос, сыграет ли нападающий команды Артём Дзюба в контрольном матче с национальной командой Польши.
Черчесов рассказал о состоянии Дзюбы перед матчем Россия — Польша
  • Reuters

«Он здоров. Вчера ушёл раньше с тренировки? Позавчера Жирков и Ионов тоже раньше ушли. Смотрим на их состояние. Кудряшов раньше заканчивал. Стараемся чётко распределять нагрузки, чтобы футболисты не были переутомлены. Вчера Дзюба, Кузяев и Караваев получили немного отдыха. Они здоровы и готовятся к игре», — сказал Черчесов на пресс-конференции перед матчем.

Ранее Черчесов высказался об отсутствии игроков «Легии» в составе сборной Польши.

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