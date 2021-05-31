Черчесов высказался об отсутствии игроков «Легии» в составе сборной Польши

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал тот факт, что в составе национальной команды Польши нет игроков «Легии».

«Во-первых, не знал об этом. Мне сложно ответить. Раз их нет, значит, уступают тем, кого вызвал тренер. Видел некоторые отрывки матчей «Легии», поздравлял президента клуба с чемпионством. Каждый тренер выбирает тот состав, на который рассчитывает. «Легия» часто продаёт футболистов. Наверняка бывшие игроки команды в составе сборной Польши есть», — сказал Черчесов на пресс-конференции перед матчем.

Ранее Черчесов рассказал о подготовке к матчу Россия — Польша.