Черчесов рассказал о подготовке к матчу Россия — Польша
- РИА Новости
«У нас было 30 игроков. Сейчас их 29. Один заболел и остался в Москве. Несколько игроков травмированы, но травмы небольшие. Рисковать ими не планируем. Некоторые наверное не примут участия. Вечером будет время подумать, какой состав, какой схемой будем играть. Собираем информацию и по сопернику, из этого и будем исходить», — сказал Черчесов на пресс-конференции перед матчем Россия — Польша.
Ранее сообщалось, что Дзюба, Караваев и Кузяев досрочно завершили тренировку сборной России.