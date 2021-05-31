Черчесов рассказал о подготовке к матчу Россия — Польша

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от контрольного матча с национальной командой Польши.
Черчесов рассказал о подготовке к матчу Россия — Польша
  • РИА Новости

«У нас было 30 игроков. Сейчас их 29. Один заболел и остался в Москве. Несколько игроков травмированы, но травмы небольшие. Рисковать ими не планируем. Некоторые наверное не примут участия. Вечером будет время подумать, какой состав, какой схемой будем играть. Собираем информацию и по сопернику, из этого и будем исходить», — сказал Черчесов на пресс-конференции перед матчем Россия — Польша.

Ранее сообщалось, что Дзюба, Караваев и Кузяев досрочно завершили тренировку сборной России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить