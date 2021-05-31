Черчесов рассказал о подготовке к матчу Россия — Польша

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от контрольного матча с национальной командой Польши.

«У нас было 30 игроков. Сейчас их 29. Один заболел и остался в Москве. Несколько игроков травмированы, но травмы небольшие. Рисковать ими не планируем. Некоторые наверное не примут участия. Вечером будет время подумать, какой состав, какой схемой будем играть. Собираем информацию и по сопернику, из этого и будем исходить», — сказал Черчесов на пресс-конференции перед матчем Россия — Польша.

Ранее сообщалось, что Дзюба, Караваев и Кузяев досрочно завершили тренировку сборной России.