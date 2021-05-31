Тарпищев прокомментировал победу Медведева в первом круге «Ролан Гаррос»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился мнением о победе российского теннисиста Даниила Медведева над казахстанцем Александром Бубликом в матче первого круга турнира Большого шлема «Ролан Гаррос».

«Главное, что Даниил сейчас хорош психологически. На тренировках Медведев был доволен, что мячи быстрые и жёсткий корт, это его успокоило. Нельзя сказать, что он играл идеально, но Александр не самый простой соперник, рвёт игру, из-за чего теряется ритм. Неудачно сложился первый сет, хоть и закончился победой со счётом 6:3», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

По мнению президента ФТР, кондиции Медведева идут по восходящей.

«Даниилу не нравится играть на грунте, но тут покрытие лучше, чем в Риме и Мадриде. Медведеву нужно пройти ещё один круг, чтобы полностью ощутить грунт», — сказал он.

Встреча продолжалась 1 час 55 минут и завершился со счётом 6:3, 6:3, 7:5.

Во втором круге турнира Медведев сыграет с победителем противостояния американца Томми Пола и австралийца Кристофера О'Коннелла.

Ранее Блинкова проиграла на старте «Ролан Гаррос».