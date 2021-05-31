Стали известны расклады, при которых Канада попадёт в четвертьфинал ЧМ-2021

Сборная США одержала победу над национальной командой Германии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 года.

Встреча проходила на стадионе «Арена Рига» в Риге и завершилась со счётом 2:0.

Таким образом, стали известны расклады, при которых сборная Канады попадёт в четвертьфинал чемпионата мира.

Канада попадёт в четвертьфинал, если проиграет Финляндии в овертайме или по буллитам, Казахстан уступит Норвегии в основное время, а Латвия и Германия завершат основное время победой любой из команд. Или Канада победит Финляндию в овертайме или по буллитам, а Казахстан не наберёт больше одного очка с Норвегией. А также, если Канада победит Финляндию в основное время, Казахстан не обыграет Норвегию или Латвия и Германия не закончат матч в основное время.

Ранее сообщалось, что Чехия в серии буллитов победила Данию на ЧМ-2021 по хоккею.