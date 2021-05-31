Медведев впервые в карьере преодолел первый круг на «Ролан Гаррос»

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Российский теннисист Даниил Медведев первый раз в карьере сумел пробиться во второй круг турнира Большого шлема «Ролан Гаррос».
Медведев впервые в карьере преодолел первый круг на «Ролан Гаррос»
  • Reuters

Благодаря победе над представителем Казахстана Александром Бубликом (6:3, 6:3, 7:5) Медведев впервые в карьере вышел во второй круг «Ролан Гарроса».

С 2017 по 2019 год включительно Медведев неизменно проигрывал в первом раунде турнира французским теннисистам — Бенжамену Понзи (2017), Люке Пую (2018) и Пьер-Югу Эрберу (2019). В 2020-м россиянин в первом круге соревнований уступил венгру Мартону Фучевичу.

Ранее Медведев обыграл Бублика и вышел во второй круг «Ролан Гаррос».

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