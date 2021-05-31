Чемпионка ОИ-2008 Ольга Каниськина выиграла праймериз «Единой России»

Победительница Олимпийских игр 2008 года по спортивной ходьбе Ольга Каниськина победила на праймериз «Единой России» в Республике Мордовия.

Об этом сообщает сайт «Единой России». Каниськина баллотировалась в Государственное собрание Мордовии по Коваленковскому одномандатному избирательному округу №14. Предварительные итоги интернет-голосования были подведены в ночь на 31 мая.

Окончательные результаты праймериз будут известны в начале июня. Списки кандидатов, которые представят «Единую Россию» на выборах в Государственную думу, будут утверждены 19 июня.

В январе 2015 года Каниськина была дисквалифицирована Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) на три года и два месяца за абнормальные показатели биологического паспорта крови.

Спортивный арбитражный суд (CAS) аннулировал все результаты легкоатлетки с августа 2009 года по октябрь 2012 года. Позднее Каниськина вернула в Международный олимпийский комитет серебряную медаль Лондона-2012.

Ранее в Госдуме прокомментировали намерение мэра Риги снять флаг IIHF.