Чемпионка ОИ-2008 Ольга Каниськина выиграла праймериз «Единой России»

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Победительница Олимпийских игр 2008 года по спортивной ходьбе Ольга Каниськина победила на праймериз «Единой России» в Республике Мордовия.
Чемпионка ОИ-2008 Ольга Каниськина выиграла праймериз «Единой России»
  • Reuters

Об этом сообщает сайт «Единой России». Каниськина баллотировалась в Государственное собрание Мордовии по Коваленковскому одномандатному избирательному округу №14. Предварительные итоги интернет-голосования были подведены в ночь на 31 мая. 

Окончательные результаты праймериз будут известны в начале июня. Списки кандидатов, которые представят «Единую Россию» на выборах в Государственную думу, будут утверждены 19 июня.

В январе 2015 года Каниськина была дисквалифицирована Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) на три года и два месяца за абнормальные показатели биологического паспорта крови.

Спортивный арбитражный суд (CAS) аннулировал все результаты легкоатлетки с августа 2009 года по октябрь 2012 года. Позднее Каниськина вернула в Международный олимпийский комитет серебряную медаль Лондона-2012. 

Ранее в Госдуме прокомментировали намерение мэра Риги снять флаг IIHF.

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