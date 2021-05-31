Источник: «Краснодар» предложил €6 млн за футболиста «Рубина» Макарова
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Как сообщает «РБ Спорт», «Краснодар» предложил за игрока €6 млн. Отмечается, что южный клуб ищет варианты усиления атакующей линии и в первую очередь рассматривает варианты с российскими футболистами.
В минувшем сезоне Макаров провёл за «Рубин» 30 матчей, забил девять мячей и отдал одну результативную передачу.
Ранее «Краснодар» объявил об уходе вратаря Егора Бабурина и форварда Евгения Маркова.