«Краснодар» объявил об уходе Бабурина и Маркова

Футбольный клуб «Краснодар» объявил об уходе голкипера Егора Бабурина и форварда Евгения Маркова.

Как сообщается на сайте клуба, Бабурин, права на которого принадлежат «Ростову», покинул команду по истечении срока арендного соглашения.

С Марковым же «быки» договорились о досрочном расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.

Бабурин сыграл за «Краснодар» в двух матчах и в одном из них отстоял на ноль. Марков провёл восемь встреч за команду с 2019 года и отметился одной результативной передачей.

Ранее экс-футболист «Краснодара» Ари заявил, что хотел бы продолжить карьеру в РПЛ.