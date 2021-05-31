«Краснодар» объявил об уходе Бабурина и Маркова

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Футбольный клуб «Краснодар» объявил об уходе голкипера Егора Бабурина и форварда Евгения Маркова.
«Краснодар» объявил об уходе Бабурина и Маркова
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

Как сообщается на сайте клуба, Бабурин, права на которого принадлежат «Ростову», покинул команду по истечении срока арендного соглашения.

С Марковым же «быки» договорились о досрочном расторжении контракта по обоюдному согласию сторон. 

Бабурин сыграл за «Краснодар» в двух матчах и в одном из них отстоял на ноль. Марков провёл восемь встреч за команду с 2019 года и отметился одной результативной передачей.

Ранее экс-футболист «Краснодара» Ари заявил, что хотел бы продолжить карьеру в РПЛ.

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