РБК: сумма финансирования «Урала» будет увеличена до 2 млрд рублей

Председатель совета директоров Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрий Пумпянский увеличит сумму финансирования екатеринбургского футбольного клуба «Урал» до 2 млрд рублей.

Как сообщает РБК со ссылкой на источник в клубе, вовлечённость Пумпянского в российский футбол увеличивается и ему хочется дальше развивать «Урал». Тем не менее президент клуба Григорий Иванов пока не подтвердил данную информацию.

Пумпянский занимает пост председателя совета директоров клуба с августа 2020 года.

В минувшем сезоне «Урал» занял 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 34 очка.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Урала» Роман Емельянов перенёс операцию на позвоночнике.