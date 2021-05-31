РБК: сумма финансирования «Урала» будет увеличена до 2 млрд рублей

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Председатель совета директоров Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрий Пумпянский увеличит сумму финансирования екатеринбургского футбольного клуба «Урал» до 2 млрд рублей.
РБК: сумма финансирования «Урала» будет увеличена до 2 млрд рублей
  • РИА Новости

Как сообщает РБК со ссылкой на источник в клубе, вовлечённость Пумпянского в российский футбол увеличивается и ему хочется дальше развивать «Урал». Тем не менее президент клуба Григорий Иванов пока не подтвердил данную информацию.

Пумпянский занимает пост председателя совета директоров клуба с августа 2020 года. 

В минувшем сезоне «Урал» занял 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 34 очка.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Урала» Роман Емельянов перенёс операцию на позвоночнике.

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