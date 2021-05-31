«Клипперс» разгромили «Даллас» и сравняли счёт в серии плей-офф НБА

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«Лос-Анджелес Клипперс» одержал крупную победу над «Даллас Маверикс» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Клипперс» разгромили «Даллас» и сравняли счёт в серии плей-офф НБА
  • Reuters
  • © Kevin Jairaj-USA TODAY Sports

Встреча прошла в Далласе и завершилась со счётом 106:81 в пользу гостей.

В составе калифорнийского коллектива дабл-дабл из 29 очков и десяти подборов оформил Кавай Леонард, а также 20 результативных баллов в свой актив записал Пол Джордж. У «Маверикс» 28 очков набрал Кристапс Порзингис.

Счёт в серии стал равным — 2:2. Следующая игра между командами пройдёт 3 июня в Лос-Анджелесе.

Ранее сообщалось, что «Бруклин Нетс» обыграл «Бостон Селтикс» в матче плей-офф НБА, а Кевин Дюрант набрал 42 очка.

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