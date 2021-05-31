«Бруклин» обыграл «Бостон» в матче плей-офф НБА, Дюрант набрал 42 очка

«Бруклин Нетс» одержал победу над «Бостон Селтикс» в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча прошла в Бостоне и завершилась в пользу гостей — 141:126.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Нетс» Кевин Дюрант, набравший 42 очка. Его партнёр по команде Джеймс Харден оформил дабл-дабл из 23 очков и 18 передач. В составе «Селтикс» 40 баллов в свой актив записал Джейсон Тейтум.

Таким образом, «Бруклин» увеличил отрыв в серии — 3:1. Следующий матч между командами состоится 2 июня в Нью-Йорке.

Ранее «Финикс Санз» победил «Лос-Анджелес Лейкерс» и сравнял счёт в серии плей-офф НБА.